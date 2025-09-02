Julgamento de Bolsonaro repercute nos principais jornais do mundo

O julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, iniciado nesta terça-feira (2), no Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou a atenção da imprensa ao redor do mundo.
"Como tentar, e falhar, dar um golpe" foi a chamada do The New York Times, dos Estados Unidos, para o assunto.
O também norte-americano Washington Post destacou que o julgamento é um fato inédito na história do Brasil, que nunca havia tornado generais ou políticos réus por tentativa de golpe.
O Clarín, da Argentina, noticiou o início do julgamento e deu detalhes da acusação a Bolsonaro e os outros sete réus.
A CNN, dos Estados Unidos, fez um compilado explicando como o Brasil chegou ao julgamento e a tensão com os Estados Unidos.
A BBC, do Reino Unido, também noticiou o início do julgamento nesta terça-feira.
A rede de TV do Catar Al Jazeera produziu uma reportagem explicando por que Bolsonaro está sendo julgado e os próximos passos.