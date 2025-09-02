Julgamento de Bolsonaro repercute nos principais jornais do mundo

Ex-presidente acompanha a sessão de casa. Pedro Ladeira/Folhapress / .

O julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado, iniciado nesta terça-feira (2), no Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou a atenção da imprensa ao redor do mundo.

"Como tentar, e falhar, dar um golpe" foi a chamada do The New York Times, dos Estados Unidos, para o assunto.

The New York Times é o principal jornal dos Estados Unidos. The New York Times / Reprodução

O também norte-americano Washington Post destacou que o julgamento é um fato inédito na história do Brasil, que nunca havia tornado generais ou políticos réus por tentativa de golpe.

"No julgamento de Bolsonaro, Brasil confronta Trump — e seu próprio passado autoritário". The Washington Post / Reprodução

O Clarín, da Argentina, noticiou o início do julgamento e deu detalhes da acusação a Bolsonaro e os outros sete réus.

"Começou a fase final do julgamento de Bolsonaro por golpe de Estado: ele é acusado de ter tentado instalar uma verdadeira ditadura". Clarín / Reprodução

Leia Mais PGR faz sustentação incisiva e rebate ideia de que só existe golpe com armas

A CNN, dos Estados Unidos, fez um compilado explicando como o Brasil chegou ao julgamento e a tensão com os Estados Unidos.

"Bolsonaro, do Brasil, sob julgamento: prisão domiciliar, acusações de tentativa de golpe e pressão dos Estados Unidos explicadas". CNN / Reprodução

A BBC, do Reino Unido, também noticiou o início do julgamento nesta terça-feira.

"Julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil", chega à fase final". BBC / Reprodução

A rede de TV do Catar Al Jazeera produziu uma reportagem explicando por que Bolsonaro está sendo julgado e os próximos passos.

"Por que Jair Bolsonaro, do Brasil, está sendo julgado — e o que vem depois?" Al Jazeera / Reprodução