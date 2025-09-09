Julgamento da tentativa de golpe tem dois votos para condenar Bolsonaro e outros sete réus; acompanhe ao vivo

- O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus chegou ao terceiro dia nesta terça-feira (9), com voto dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino
- Pela manhã, Moraes, que é relator do caso, votou pela condenação dos réus
- À tarde, Dino acompanhou o relator, mas defendeu que os réus Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Alexandre Ramagem tenham pena reduzida e afirmou que Bolsonaro e Braga Netto têm "culpabilidade bastante alta"
- O julgamento será retomado nesta quarta-feira (10), com o voto de Luiz Fux. Depois, votam Cármen Lúcia e Cristiano Zanin
- Os magistrados podem pedir vista (mais tempo para analisar o caso), concordar com o relator ou apresentar alguma divergência, total ou parcial, diante do voto de Moraes
- Os réus serão condenados ou absolvidos por maioria. Ou seja, três votos definem o destino de cada acusado
- Na semana passada, nos dois primeiros dias do julgamento, as defesas dos oito réus se manifestaram
Siga as últimas atualizações do julgamento em tempo real
Datas e horários do julgamento
- 9 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo entre 12h e 14h)
- 10 de setembro: das 9h às 12h
- 11 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo entre 12h e 14h)
- 12 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo entre 12h e 14h)
Quem são os réus
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
- Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal
- Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator no processo
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
- Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022
Quais crimes são julgados?
- Abolição violenta do Estado democrático de direito
- Golpe de Estado
- Organização criminosa armada
- Dano contra o patrimônio da União
- Deterioração de patrimônio tombado
Quem são os ministros do STF que julgam Bolsonaro
É a Primeira Turma do STF que vai decidir se o ex-presidente e mais sete réus, acusados de tramar um golpe de Estado em 2022, serão condenados ou absolvidos. Veja quem faz parte da Primeira Turma:
Alexandre de Moraes
Atual vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, 56 anos, é o relator do processo. A função faz dele o primeiro a proferir o voto. Paulistano, Moraes se formou em 1990 na Faculdade de Direito da USP no Largo São Francisco, a mais tradicional do país, onde é professor titular.
Flávio Dino
Ministro com menos tempo de STF, Flávio Dino de Castro e Costa, 57 anos, é um juiz que trocou a magistratura pela política e voltou ao ofício de origem. Maranhense de São Luiz, Dino formou-se pela Universidade Federal do Maranhão.
Luiz Fux
Único magistrado de carreira na Primeira Turma, Luiz Fux, 72 anos, transitou pela advocacia e pelo Ministério Público antes de se tornar juiz. Carioca formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Fux foi advogado da Schell antes de ingressar na Promotoria Estadual. Em 1983, passou em concurso para o Tribunal de Justiça.
Cármen Lúcia
Segunda mulher a integrar o STF, Cármen Lúcia Antunes Rocha, 71 anos, chegou à Corte em 2006. Antes dela, apenas Ellen Gracie havia tido assento no mais alto tribunal de Justiça do país. Mineira de Montes Claros, Cármen Lúcia se formou na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).
Cristiano Zanin
Presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin Martins, 49 anos, está conduzindo o julgamento. O posto faz dele o último a votar, podendo ser o dono do voto decisivo em caso de empate. Paulista de Piracicaba, Zanin é formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).