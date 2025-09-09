Política

Terceiro dia
Notícia

Julgamento da tentativa de golpe tem dois votos para condenar Bolsonaro e outros sete réus; acompanhe ao vivo

Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram nesta terça-feira a favor da condenação. A sessão será retomada às 9h de quarta

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS