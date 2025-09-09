Julgamento da tentativa de golpe tem dois votos para condenar Bolsonaro e outros sete réus; acompanhe ao vivo

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus chegou ao terceiro dia nesta terça-feira (9), com voto dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino

chegou ao terceiro dia nesta terça-feira (9), com voto dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino Pela manhã, Moraes, que é relator do caso, votou pela condenação dos réus

À tarde, Dino acompanhou o relator, mas defendeu que os réus Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Alexandre Ramagem tenham pena reduzida e afirmou que Bolsonaro e Braga Netto têm "culpabilidade bastante alta"

e afirmou que Bolsonaro e Braga Netto têm O julgamento será retomado nesta quarta-feira (10), com o voto de Luiz Fux. Depois, votam Cármen Lúcia e Cristiano Zanin

Os magistrados podem pedir vista (mais tempo para analisar o caso), concordar com o relator ou apresentar alguma divergência , total ou parcial, diante do voto de Moraes

(mais tempo para analisar o caso), com o relator ou apresentar alguma , total ou parcial, diante do voto de Moraes Os réus serão condenados ou absolvidos por maioria. Ou seja, três votos definem o destino de cada acusado

definem o destino de cada acusado Na semana passada, nos dois primeiros dias do julgamento, as defesas dos oito réus se manifestaram

Leia Mais Advogados de Bolsonaro e Braga Netto já assinaram documentos criticando ataques à democracia e estímulo ao golpismo

Siga as últimas atualizações do julgamento em tempo real

Datas e horários do julgamento

9 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo entre 12h e 14h)

10 de setembro: das 9h às 12h

11 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo entre 12h e 14h)

12 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo entre 12h e 14h)

Quem são os réus

Jair Bolsonaro , ex-presidente da República

, ex-presidente da República Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

(PL-RJ), deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Almir Garnier , ex-comandante da Marinha

, ex-comandante da Marinha Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal

ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator no processo

, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator no processo Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa

, ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022

Quais crimes são julgados?

Abolição violenta do Estado democrático de direito

Golpe de Estado

Organização criminosa armada

Dano contra o patrimônio da União

Deterioração de patrimônio tombado

Quem são os ministros do STF que julgam Bolsonaro

É a Primeira Turma do STF que vai decidir se o ex-presidente e mais sete réus, acusados de tramar um golpe de Estado em 2022, serão condenados ou absolvidos. Veja quem faz parte da Primeira Turma:

Alexandre de Moraes

Atual vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, 56 anos, é o relator do processo. A função faz dele o primeiro a proferir o voto. Paulistano, Moraes se formou em 1990 na Faculdade de Direito da USP no Largo São Francisco, a mais tradicional do país, onde é professor titular.

Flávio Dino

Ministro com menos tempo de STF, Flávio Dino de Castro e Costa, 57 anos, é um juiz que trocou a magistratura pela política e voltou ao ofício de origem. Maranhense de São Luiz, Dino formou-se pela Universidade Federal do Maranhão.

Luiz Fux

Único magistrado de carreira na Primeira Turma, Luiz Fux, 72 anos, transitou pela advocacia e pelo Ministério Público antes de se tornar juiz. Carioca formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Fux foi advogado da Schell antes de ingressar na Promotoria Estadual. Em 1983, passou em concurso para o Tribunal de Justiça.

Cármen Lúcia

Segunda mulher a integrar o STF, Cármen Lúcia Antunes Rocha, 71 anos, chegou à Corte em 2006. Antes dela, apenas Ellen Gracie havia tido assento no mais alto tribunal de Justiça do país. Mineira de Montes Claros, Cármen Lúcia se formou na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

Cristiano Zanin