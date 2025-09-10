Julgamento de Bolsonaro e réus da trama golpista: acompanhe ao vivo o voto de Fux

Sessão foi encerrada após mais de 12 horas. Ministros voltam a se reunir a partir das 14h de quinta-feira (11)

Fux votou por absolver Jair Bolsonaro , Augusto Heleno , Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, Anderson Torres e Alexandre Ramagem

, Nesta quarta, STF formou maioria para condenar Braga Netto e Mauro Cid por tentativa de abolição do Estado de Direito

para condenar Braga Netto e Mauro Cid por tentativa de abolição do Estado de Direito Na terça (9), os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino leram os seus respectivos votos, ambos favoráveis à condenação dos réus

Leia Mais Veja frases que marcaram os votos de Moraes e Dino no julgamento de Bolsonaro e demais réus por golpe

Siga as últimas atualizações do julgamento em tempo real

Como foram as primeiras leituras de votos

O processo é julgado pela Primeira Turma do STF, composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Flávio Dino. A previsão é de que o julgamento siga até sexta-feira (12). Na terça, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino leram os seus respectivos votos, ambos favoráveis pela condenação dos réus.

Moraes vota pela soma de penas dos crimes contra a democracia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para que os acusados pela tentativa de golpe de Estado tenham punição por dois crimes contra a democracia. São eles: golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito. O magistrado argumentou que houve intenção do grupo em cometer as duas infrações e, por isso, indicou que as penas sejam somadas.

O entendimento de Moraes segue o da Procuradoria-Geral da República (PGR). As defesas dos acusados, por sua vez, querem evitar a aplicação das duas penas simultaneamente, argumentando que os crimes deveriam ser tratados como um só.

Além dos dois crimes contra a democracia, Moraes defende que outras três infrações devem ser somadas nas punições no caso em questão: organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Leia Mais Como está a votação do julgamento de Bolsonaro e de outros sete réus da trama golpista? Veja placar

Dino diferencia culpa de Bolsonaro e Braga Netto

O ministro Flávio Dino seguiu o voto do relator. Com isso, já são dois votos pela condenação de todos os acusados. Ao longo de sua manifestação, Dino abordou temas como a possibilidade de anistia para os crimes julgados, o teor político da discussão, a diferença entre tentativa e execução e a violência dos atos, entre outras falas.

Ao concluir o voto, Dino listou o papel de cada réu, dizendo que alguns tiveram participação de maior importância do que outros.

— Em relação aos réus Jair Bolsonaro e Braga Netto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta — afirmou.

Na conclusão do voto, Dino listou as questões preliminares interpostas pelas defesas questionando o julgamento. O ministro votou pela validade da delação de Mauro Cid.

Datas e horários do julgamento

10 de setembro: das 9h às 12h

11 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo entre 12h e 14h)

12 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo entre 12h e 14h)

Quem são os réus

Jair Bolsonaro , ex-presidente da República

, ex-presidente da República Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

(PL-RJ), deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Almir Garnier , ex-comandante da Marinha

, ex-comandante da Marinha Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal

ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator no processo

, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator no processo Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa

, ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022

Quais crimes são julgados?

Abolição violenta do Estado democrático de direito

Golpe de Estado

Organização criminosa armada

Dano contra o patrimônio da União

Deterioração de patrimônio tombado

Quem são os ministros do STF que julgam Bolsonaro

É a Primeira Turma do STF que vai decidir se o ex-presidente e mais sete réus, acusados de tramar um golpe de Estado em 2022, serão condenados ou absolvidos. Veja quem faz parte da Primeira Turma:

Alexandre de Moraes

Atual vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, 56 anos, é o relator do processo. A função faz dele o primeiro a proferir o voto. Paulistano, Moraes se formou em 1990 na Faculdade de Direito da USP no Largo São Francisco, a mais tradicional do país, onde é professor titular.

Flávio Dino

Ministro com menos tempo de STF, Flávio Dino de Castro e Costa, 57 anos, é um juiz que trocou a magistratura pela política e voltou ao ofício de origem. Maranhense de São Luiz, Dino formou-se pela Universidade Federal do Maranhão.

Luiz Fux

Único magistrado de carreira na Primeira Turma, Luiz Fux, 72 anos, transitou pela advocacia e pelo Ministério Público antes de se tornar juiz. Carioca formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Fux foi advogado da Schell antes de ingressar na Promotoria Estadual. Em 1983, passou em concurso para o Tribunal de Justiça.

Cármen Lúcia

Segunda mulher a integrar o STF, Cármen Lúcia Antunes Rocha, 71 anos, chegou à Corte em 2006. Antes dela, apenas Ellen Gracie havia tido assento no mais alto tribunal de Justiça do país. Mineira de Montes Claros, Cármen Lúcia se formou na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

Cristiano Zanin