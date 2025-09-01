Julgamento de Bolsonaro é pauta de protesto da direita convocado para o 7 de Setembro, em Porto Alegre

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro farão manifestação no domingo de 7 de Setembro, a partir das 14h, no Parque Moinhos de Vento, o Parcão, tradicional ponto de encontro de militantes de direita em Porto Alegre.
O protesto, no dia da Independência do Brasil, acontecerá em meio ao julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. As sessões começam nesta terça-feira (2) e têm previsão de se estender até o dia 12. Não há, ao menos por enquanto, algum tipo de mobilização prevista para ocorrer durante o julgamento.
O ato do dia 7 terá o repúdio ao julgamento de Bolsonaro como uma das motivações, expressa no bordão “Fora, Alexandre de Moraes”, uma alusão ao ministro do STF que é o relator dos processos relacionados à tentativa de golpe de Estado.
Apoiadores de Bolsonaro criticam o fato de Moraes atuar como juiz e ser, ao mesmo tempo, vítima da suposta trama golpista pela qual o ex-presidente está sendo julgado. O plano Punhal Verde e Amarelo, descoberto pela Polícia Federal, cogitava os assassinatos de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, o que abriria caminho para a anulação das eleições de 2022 e a manutenção de Bolsonaro no poder.
— O "Fora, Moraes" é devido ao julgamento de processo onde ele estaria envolvido como suposta vítima. É um processo relâmpago. Não vai ser um julgamento isento — afirma o cirurgião-dentista Paulo Figueiró Sobrinho, suplente de vereador do PL em Porto Alegre e participante dos atos da direita.
Outra bandeira será o “Fora, Lula”, com críticas à economia e aos descontos ilegais de aposentados do INSS por entidades associativas. A previsão é de que um caminhão de som seja posicionado na Avenida Goethe para retumbar discursos de militantes, lideranças e políticos da direita.
Sobrinho avalia que o protesto em Porto Alegre poderá contar com presença massiva devido ao engajamento demonstrado até agora em grupos de WhatsApp. Ele comenta ter tomado conhecimento de carreatas que virão de Santa Maria, Capão da Canoa, Osório, Canoas e Cachoeirinha.