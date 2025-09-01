Julgamento de Bolsonaro é pauta de protesto da direita convocado para o 7 de Setembro, em Porto Alegre

Protesto realizado em 3 de agosto. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro farão manifestação no domingo de 7 de Setembro, a partir das 14h, no Parque Moinhos de Vento, o Parcão, tradicional ponto de encontro de militantes de direita em Porto Alegre.

O protesto, no dia da Independência do Brasil, acontecerá em meio ao julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. As sessões começam nesta terça-feira (2) e têm previsão de se estender até o dia 12. Não há, ao menos por enquanto, algum tipo de mobilização prevista para ocorrer durante o julgamento.

Leia Mais Bolsonaro está inclinado a não ir ao STF acompanhar julgamento

O ato do dia 7 terá o repúdio ao julgamento de Bolsonaro como uma das motivações, expressa no bordão “Fora, Alexandre de Moraes”, uma alusão ao ministro do STF que é o relator dos processos relacionados à tentativa de golpe de Estado.

Apoiadores de Bolsonaro criticam o fato de Moraes atuar como juiz e ser, ao mesmo tempo, vítima da suposta trama golpista pela qual o ex-presidente está sendo julgado. O plano Punhal Verde e Amarelo, descoberto pela Polícia Federal, cogitava os assassinatos de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, o que abriria caminho para a anulação das eleições de 2022 e a manutenção de Bolsonaro no poder.

— O "Fora, Moraes" é devido ao julgamento de processo onde ele estaria envolvido como suposta vítima. É um processo relâmpago. Não vai ser um julgamento isento — afirma o cirurgião-dentista Paulo Figueiró Sobrinho, suplente de vereador do PL em Porto Alegre e participante dos atos da direita.

Outra bandeira será o “Fora, Lula”, com críticas à economia e aos descontos ilegais de aposentados do INSS por entidades associativas. A previsão é de que um caminhão de som seja posicionado na Avenida Goethe para retumbar discursos de militantes, lideranças e políticos da direita.