Julgamento de Bolsonaro e demais réus por trama golpista será retomado no dia 9 de setembro; saiba os próximos passos

Primeira Turma do Supremo julga oito réus. Antonio Augusto/STF / Divulgação

Encerrada a fase de sustentação oral das defesas dos réus nesta quarta-feira (3), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) interrompeu o julgamento da trama golpista. O processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus deve ser retomado na próxima terça (9).

A sessão do dia 9 deve seguir até as 19h, com um intervalo entre 12h e 14h. Na quarta (10), só haverá reunião durante o turno da manhã. O julgamento deve seguir até sexta (12), também das 9h às 19h. Embora exista essa previsão, o julgamento não fica restrito a esses prazos. Além disso, as etapas seguintes das audiências (veja abaixo) podem durar menos ou mais tempo.

Até agora, o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, fez a leitura do relatório do processo. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou a denúncia. Por fim, as defesas dos oito acusados tiveram uma hora cada para apresentar seus argumentos.

Confira, nesta reportagem, quais os próximos passos do julgamento:

Retomada do julgamento

1. Voto de Alexandre de Moraes

A próxima sessão, aberta às 9h de terça-feira (9), contará com a leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes. O relator do processo irá analisar os fatos, indicando a condenação ou absolvição dos acusados.

2. Votos dos demais ministros

Depois do voto de Moraes, os demais integrantes da Primeira Turma indicam seus posicionamentos, na ordem:

Flávio Dino

Luiz Fux

Cármen Lúcia

Cristiano Zanin

Os ministros podem pedir vista (mais tempo para analisar o caso), concordar com o relator ou apresentar alguma divergência, total ou parcial, diante do voto de Moraes.

Tanto a leitura de Moraes quanto a dos demais ministros não têm limite de tempo.

3. Resultado

Os réus serão condenados ou absolvidos por maioria. Ou seja, três votos definem o destino de cada acusado. Os ministros podem concluir pela absolvição ou condenação de um ou mais réus. Há possibilidade de recurso tanto à acusação como à defesa.

4. Dosimetria da pena

Se houver condenação, os ministros também vão decidir, por maioria, a pena a ser fixada para cada réu. Este cálculo, chamado dosimetria da pena, é proposto pelo relator e votado pelo colegiado, conforme a participação de cada um nas atividades ilícitas.