Política

Após duas décadas
Notícia

José Fortunati anuncia retorno ao PT: "O bom filho a casa torna"

O ex-prefeito de Porto Alegre aproveitou a mudança para se colocar à disposição para concorrer como deputado federal nas eleições de 2026

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS