José Fortunati anuncia retorno ao PT: "O bom filho a casa torna"

O ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, confirmou o retorno ao Partido dos Trabalhadores (PT), 23 anos após sua saída, em 2001.
O anúncio foi formalizado nesta quarta-feira (24) em um encontro com o presidente estadual do PT, deputado Valdeci Oliveira, e foi divulgado nas redes sociais (veja abaixo).
Embora a data do ato de filiação ainda não esteja definida, Fortunati acredita que aconteça em outubro.
"(Fortunati) Traz consigo toda a sua experiência de militante social, de deputado estadual e federal, de prefeito de Porto Alegre e, acima de tudo, de um cidadão comprometido com a democracia do nosso país", destacou Valdeci em publicação no Instagram.
O político, que estava filiado ao Partido Verde (PV), aproveitou a mudança para se colocar à disposição para concorrer como deputado federal nas eleições de 2026.
"Escolha natural"
A decisão de voltar ao PT ganhou força após se engajar na campanha de Maria do Rosário, que disputou a prefeitura da Capital no passado.
Para Fortunati, o retorno à sigla é uma escolha "natural", pois o PT é um partido com o qual ele possui "laços históricos", interlocução ao longo dos anos, assim como identificação com as pautas.
— É onde eu tenho laços históricos. Eu mantive esses laços, mesmo tendo saído do partido. Eu continuei defendendo as mesmas bandeiras, as mesmas propostas. Acabei refletindo sobre isso e tomei a decisão de voltar. Hoje anunciei, então, para o presidente estadual do partido que estava voltando. É como dizem: "o bom filho a casa torna" — afirmou.
Histórico
Pelo PT, Fortunati iniciou a carreira legislativa sendo eleito deputado estadual constituinte em 1986 e, em seguida, se elegeu deputado federal, chegando a ser líder da bancada do PT em Brasília.
Em 1996, renunciou à Câmara Federal para assumir como vice-prefeito de Porto Alegre, na chapa de Raul Pont. Posteriormente, foi o vereador mais votado da Capital, pelo mesmo partido.
Após a saída do PT, ele se filiou ao PDT, onde chegou a atuar como Secretário Estadual da Educação e prefeito de Porto Alegre.
Ele também teve passagens por siglas como PSB, PTB, PROS e União. Atualmente, esteva filiado ao PV.