Jair Bolsonaro passa mal e é encaminhado para hospital

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou sua casa no Condomínio Solar de Brasília, onde cumpre prisão domiciliar, para receber atendimento médico na tarde desta terça-feira (16).
Segundo O Globo, ele voltou ao hospital DF Star 48 horas depois de ter realizado procedimento e exames, apresentando uma crise de soluços e vômitos. Ele foi encaminhado ao hospital sob escolta.
Retirada de lesões e realização de exames
No último domingo (14), o ex-presidente da República esteve no hospital DF Star para realização de procedimentos ambulatoriais. O ex-presidente passou a manhã no hospital.
Inicialmente a informação era de que Bolsonaro iria retirar lesões da pele. Porém, o boletim informa que o ex-presidente recebeu reposição de ferro por via endovenosa, porque exames laboratoriais evidenciaram que ele apresenta um quadro de anemia por deficiência de ferro.
Uma tomografia de tórax também detectou imagens residuais de um quadro de pneumonia recente por broncoaspiração.
O médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que o ex-presidente está "bastante fragilizado" com toda a situação.
— Ele é um senhor de 70 anos, que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Ele está bastante fragilizado por essa situação toda — afirmou.