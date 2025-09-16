Política

Jair Bolsonaro passa mal e é encaminhado para hospital

Ex-presidente da República foi levado para atendimento médico acompanhado de escolta; ele foi condenado pelo STF na semana anterior por tentativa de golpe e outros quatro crimes

