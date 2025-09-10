Política

Política
Itamaraty condena "ameaças de uso da força" após declarações da Casa Branca

Porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Trump não tem medo de usar poderes econômico e militar proteger a liberdade de expressão

Zero Hora

