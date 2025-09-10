Itamaraty condena "ameaças de uso da força" após declarações da Casa Branca

Itamaraty divulgou nota na noite desta terça. Roque de Sá / Agência Senado/Divulgação

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) condenou, na noite desta terça-feira (9), as manifestações dos Estados Unidos, ameaçando usar "poder militar" para "proteger a liberdade de expressão".

— Eu não tenho nenhuma ação adicional para antecipar para vocês hoje, mas posso dizer que isso é uma prioridade para a administração e o presidente não tem medo de usar o poder econômico, o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo — disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o Itamaraty (leia a íntegra abaixo), "o governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia".

Nesta terça-feira (9), teve continuidade o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

O julgamento, que é realizado no Supremo Tribunal Federal (STF) foi criticado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que acusou o judiciário brasileiro de uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

Os EUA, que já sancionaram o ministro relator do processo da suposta trama golpista, Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky, também impuseram tarifa de 50% aos produtos brasileiros importados ao país.

Veja a nota na íntegra:

"O governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia.

O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. É esse o dever dos três Poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania.