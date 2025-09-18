“Involução”: Leite critica PEC da Blindagem, mas evita comentar votos favoráveis de gaúchos

Mauricio Tonetto / Secom

O governador Eduardo Leite criticou, nesta quinta-feira (18), a chamada PEC da Blindagem – proposta de emenda à Constituição aprovada nesta semana pela Câmara dos Deputados que dificulta a abertura de investigações e processos criminais contra deputados e senadores.

— A minha impressão sobre a PEC da Blindagem é de que ela é absolutamente errada e vai no caminho contrário do que a população deseja. Houve uma evolução no início dos anos 2000, quando se dispensou a exigência de apreciação do Congresso para que parlamentares pudessem ser processados. Ali (em 2001) foi uma evolução e agora se está, portanto, involuindo. Portanto, uma involução — disse Leite, no Palácio Piratini.

Leia Mais Veja como votaram os deputados gaúchos na PEC da Blindagem

Entre os deputados federais gaúchos, 17 foram favoráveis à PEC da Blindagem, 13 foram contrários e um estava ausente. Danrlei De Deus Hinterholz, único deputado federal do PSD, partido de Leite, votou a favor da proposta.

— Não é o meu papel fazer análise do comportamento da bancada gaúcha. Na bancada gaúcha, cada deputado tem a sua autonomia para votar de acordo com a sua consciência. Respeito o papel de cada um dos parlamentares — comentou o governador.

A proposta, que teve o texto-base aprovado na Câmara dos Deputados na noite de terça-feira (16), estabelece que os parlamentares só poderão ser alvo de inquéritos ou processos criminais caso haja autorização prévia do Congresso Nacional.