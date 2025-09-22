Política

Articulação
Notícia

Hugo Motta e Paulinho da Força trabalham para levar projeto da anistia a votação já nesta quarta-feira

Relator defende redução de penas aos envolvidos no 8 de Janeiro, enquanto bolsonaristas cobram anistia "ampla, geral e irrestrita"

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS