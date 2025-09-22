Hugo Motta e Paulinho da Força trabalham para levar projeto da anistia a votação já nesta quarta-feira

Presidente da Câmara e relator do projeto têm pressa para levar pauta ao plenário. @deputadofederalpaulinho/Instagram / Reprodução

Se depender do arranjo costurado pelo centrão com a cúpula da Câmara, a anistia aos implicados no 8 de Janeiro será votada nesta quarta-feira (24). Relator da matéria, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) tem passado os dias conversando com lideranças políticas e partidárias em busca de apoio ao texto.

O objetivo é assegurar um placar elástico a favor da chamada "anistia light", inibindo reações da bancada bolsonarista. A alternativa de Paulinho seria discutir a duração das penas dos condenados e não um perdão (entenda no final da reportagem).

Em contrapartida, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro tentam adiar a votação. Eles querem ao menos mais uma semana para angariar votos por um texto alternativo, que reverta a condenação e a inelegibilidade de Bolsonaro.

— Queremos votar a anistia ampla, geral e irrestrita. Uma semana a mais pode ser melhor para nós, temos condição de ter os votos — projeta o líder da oposição, deputado Luciano Zucco (PL-RS).

Líder da oposição, Zucco defende ampliar escopo do texto do relator. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

"Pauta tóxica"

Antes, será preciso convencer o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Responsável por ditar a pauta de votações, Motta quer votar a anistia de uma vez e mudar a agenda da Casa. Ao participar de evento do mercado financeiro nesta segunda-feira (22), ele voltou a defender pressa na apreciação do tema.

— É chegado o momento de tirarmos da frente todas essas pautas tóxicas — justificou.

Motta se reuniu com Paulinho ainda na noite de domingo. A despeito das manifestações Brasil afora contra a anistia e a PEC da Blindagem, a dupla decidiu acelerar a votação e estancar a polêmica, abrindo caminho no plenário para temas populares. Motta quer votar já na próxima semana o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda, afastando as críticas ao espírito corporativista que moveu os deputados nas últimas semanas.

Reuniões

Na última semana, o relator se encontrou com o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) e o ex-presidente Michel Temer para discutir o projeto.

Paulinho pretende se reunir ainda nesta segunda-feira com representantes da oposição, mesmo dia em que o líder do PL, Sóstenes Cavalcanti (RJ), visita Bolsonaro em Brasília. Com o beneplácito do ex-presidente, os bolsonaristas elaboram uma estratégia para tentar conter a investida de Paulinho.

A ideia é apresentar um destaque em plenário, dando preferência ao texto da anistia "ampla, geral e irrestrita" que havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça.

De autoria do deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), o projeto perdoa todos os atos antidemocráticos eventualmente realizados desde 2019.

— Não há unidade em torno do projeto do Paulinho — afirma Zucco.

Paulinho da Força se reuniu com o deputado Aécio Neves e o ex-presidente Michel Temer para debater o assunto. @aecionevesoficial / Instagram / Reprodução

Alternativa pela dosimetria

O relator, porém, tem ampliado o diálogo em torno do texto. Na terça-feira (23), ele tem conversas marcadas com as bancadas partidárias. Nos encontros, ele pretende consolidar a maioria em favor do que agora vem sendo chamado de "PL da Dosimetria".