Hugo Motta diz que Câmara vai votar ainda nesta quarta-feira a urgência do projeto de anistia

Presidente da Casa, Hugo Motta, anunciou que irá pautar projeto ainda nesta quarta-feira. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

O presidente da Câmara de Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que irá pautar ainda nesta quarta-feira (17) o requerimento de urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro.

A proposta pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses na semana passada.

Na rede social X, Motta disse que "o Brasil precisa de pacificação e de um futuro construído em bases de diálogo e respeito".

Ainda na publicação, o parlamentar falou que "o país precisa andar" e que na Câmara existem "visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023".

"Cabe ao Plenário, soberano, decidir. Portanto, vamos hoje pautar a urgência de um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella para discutir o tema", escreveu.

Se a proposta for aprovada, explicou Motta, um relator será nomeado para que se chegue, "o mais rápido possível, a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da casa".