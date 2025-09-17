Política

Brasília
Notícia

Hugo Motta diz que Câmara vai votar ainda nesta quarta-feira a urgência do projeto de anistia

Texto pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses na semana passada

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS