Homem é baleado com tiro de borracha ao tentar invadir o Palácio do Planalto

O suspeito, identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri, pulou a grade que cerca o prédio por volta das 3h30min

Zero Hora

