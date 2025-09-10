Homem é baleado com tiro de borracha ao tentar invadir o Palácio do Planalto

A motivação para a tentativa de invasão ainda não foi divulgada. Pedro França / Agência Senado

Um homem de 54 anos foi baleado com dois tiros de borracha ao tentar invadir o Palácio do Planalto, em Brasília, na madrugada desta quarta-feira (10). Ele foi preso e levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o suspeito identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri pulou a grade que cerca o Palácio do Planalto por volta das 3h30min. As informações são do g1.

Após, ele tentou ultrapassar a proteção da rampa que dá acesso ao segundo andar do prédio. Na sequência, militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) advertiram o homem, que continuou avançando em direção à rampa.

Com a resistência do homem, os militares dispararam balas de borracha, que atingiram o quadril e a perna do invasor. A motivação para a tentativa de invasão ainda não foi divulgada.



