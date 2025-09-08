Haddad tem renovação de visto concedida pelos Estados Unidos

Visto do ministro venceu em maio. Diogo Zacarias / Ministério da Fazenda / Divulgação

Os Estados Unidos concederam a renovação do visto para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira (8). A autorização do ministro para entrar nos EUA havia vencido em maio.

Haddad viaja ao país norte-americano neste mês para participar da Semana do Clima de Nova York, conforme o jornal O Globo. O evento vai reunir líderes globais e setores empresariais para discutir os desafios das questões climáticas.

O ministro também vai ao encontro anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial em Washington, no mês de outubro.

Com o visto vencido em maio, Haddad precisou pedir em agosto a renovação da autorização para a embaixada americana. A solicitação aconteceu em meio à tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, com a revogação dos vistos de autoridades brasileiras.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também tem compromissos nos Estados Unidos nos próximos meses: a Assembleia-geral da ONU e a conferência da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O visto de Padilha venceu em 2024 e precisa de renovação.

Vistos de autoridades brasileiras

Em julho, a Secretaria de Estado dos EUA determinou a revogação do visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, familiares e outros ministros da Corte.

Além disso, o governo Trump aplicou a "Lei Magnitsky" — um instrumento para sancionar financeiramente supostos violadores de direitos humanos em todo o mundo — a Moraes.

O visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também foi cancelado.

O presidente Lula classificou a ação como "irresponsável".

— Queria dizer ao companheiro Lewandowski a minha solidariedade e da solidariedade do governo a você por conta do gesto irresponsável dos Estados Unidos de cassar seu visto — disse o líder do Executivo.