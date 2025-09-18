Política

Anistia

Governo toparia acordo para reduzir penas pelos atos 8 de Janeiro, mas discorda de benefício para Bolsonaro

Ideia foi debatida em reunião de ministros de partidos de centro com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, na última terça-feira (16)

Estadão Conteúdo

Gabriel Hirabahasi e Mateus Maia

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS