Governo Lula estuda alterar regras para compras com vale-refeição e alimentação

Proposta está em análise pelo governo há mais de dois anos. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com ministros para tratar da regulamentação do uso dos benefícios de vale-refeição e alimentação, nesta segunda-feira (1°). Os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Luiz Marinho (Trabalho) participaram do encontro.

Diante da busca por alternativas para conter a alta nos preços dos alimentos, a proposta — que está em análise pelo governo há mais de dois anos — voltou à pauta. As informações são do g1.

Embora a inflação esteja atualmente mais controlada, o governo pretende concluir a medida. As mudanças previstas no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) foram apresentadas ao presidente Lula.

O que prevê a proposta:

Teto na taxa cobrada pelas empresas que operam os vales

cobrada pelas empresas que operam os vales Reduzir prazo de repasse dos valores aos donos de restaurantes e supermercados

de repasse dos valores aos donos de restaurantes e supermercados Portabilidade de cartão do benefício

Muitos estabelecimentos não aceitam hoje o recurso por causa da taxa cobrada pelas empresas que operam os vales, por isso a redução é estudada pelo governo. Nesse contexto, o teto deve ficar próximo de 3,5%. Atualmente, em alguns casos, as operadoras cobram mais de 5%.

Prazos para pagamentos

O governo federal estuda reduzir o prazo para repasse dos pagamentos feitos com vale-refeição e alimentação. Atualmente, donos de estabelecimentos relatam que o tempo de espera pode chegar a 60 dias após a compra.

Outra proposta em análise é a portabilidade gratuita do benefício, permitindo que o trabalhador troque de operadora do cartão sem custos. A medida busca estimular a concorrência no setor, diminuir os custos para supermercados e restaurantes e, consequentemente, reduzir o preço dos alimentos.

Empresas interessadas em atuar nesse mercado afirmam que as regras atuais dificultam a entrada de novos concorrentes.