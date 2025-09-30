Política

Contas públicas
Notícia

Governo do RS já arrecadou R$ 1,6 bilhão com programa de renegociação de dívidas de ICMS

Montante ajudou a ampliar a receita de 2025. Resultados do segundo quadrimestre foram divulgados nesta terça pela Secretaria da Fazenda

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS