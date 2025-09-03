Governador do Tocantins é afastado do cargo por suspeita de desvio milionário de emendas parlamentares

Wanderlei Barbosa é filiado ao Republicanos. Republicanos / Reprodução

O governado de Tocantins, Wanderlei Barbosa, foi afastado (Republicanos) do cargo nesta quarta-feira (3). Ele é alvo da segunda fase da Operação Fames-19, deflagrada pela Polícia Federal para investigar desvios de recursos durante a pandemia de covid-19 por meio de fraude na compra de cestas básicas.

Em razão disso, o ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu pelo afastamento de Barbosa. A medida é válida por seis meses e será analisada pela Corte.

As investigações apontam a existência de um esquema de desvios de R$ 73 milhões em recursos públicos no Estado entre 2020 e 2021. Conforme o inquérito, os recursos foram desviados por meio de contratos para o fornecimento de cestas básicas e frangos congelados firmados por meio de emendas parlamentares.

Os alvos da investigação, entre eles Barbosa, teriam se aproveitado do estado de emergência em saúde pública para firmar contratos sem a necessidade de licitação. Estima-se que alguns contratos chegavam a R$ 5 milhões, embora as cestas básicas não tenham sido todas entregues.