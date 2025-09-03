Política

R$ 73 milhões

Governador do Tocantins é afastado do cargo por suspeita de desvio milionário de emendas parlamentares

Wanderlei Barbosa é alvo de operação deflagrada pela Polícia Federal. Conforme o inquérito, os recursos foram fraudados por meio de contratos para o fornecimento de cestas básicas e frangos congelados

Estadão Conteúdo

Aguirre Talento

Zero Hora

