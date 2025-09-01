Governador de MT fratura quatro costelas após cair de 3m durante vistoria de obra

Mauro Mendes está em seu segundo mandato como governador de Mato Grosso. Mayke Toscano/Secom-MT / Divulgação

Governador de Mato Grosso (MT), Mauro Mendes (União) fraturou quatro costelas ao cair de aproximadamente 3m de altura no domingo (31), enquanto vistoriava as obras do Parque Novo Mato Grosso — um complexo de eventos às margens da rodovia Emanuel Pinheiro, a MT-251, que liga a capital Cuiabá à Chapada dos Guimarães.

A primeira-dama Virgínia Mendes afirmou que o governador "está bem". Ela compartilhou uma foto do marido na manhã desta segunda-feira (1º) no Hospital Estadual Santa Casa, no momento em que ele voltava para o quarto após a realização de exames.

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso informou que Mendes sofreu um trauma no lado direito do tórax e reclamou de dores para respirar ao dar entrada no hospital, conforme o g1. Ele também foi submetido a tomografias de crânio e exames de imagem na coluna, mas não foram constatadas lesões.

Após o acidente, cujas circunstâncias não foram esclarecidas, o governador foi levado até o hospital em veículo particular. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi acionado.

Quem é Mauro Mendes?

Mauro Mendes tem 61 anos e está em seu segundo mandato como governador. Ele chegou ao cargo em 2018, eleito em primeiro turno com quase 59% dos votos. Na época, era filiado ao Democratas.

Conquistou a reeleição em 2022 também em primeiro turno. Já filiado ao União Brasil, recebeu 68% dos votos.