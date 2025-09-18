Política

Em Brasília

Gilmar Mendes diz que PEC da Blindagem não afetará processos que já estão em tramitação: "Seguirão o seu rumo"

Ministro afirma que o a proposta não interfere em ações contra parlamentares que já foram abertas no STF

Estadão Conteúdo

Bruna Rocha

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS