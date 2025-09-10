Política

Divergência
Notícia

Fux vota por absolver Bolsonaro de todos os cinco crimes narrados pela PGR

Duração de fala do ministro superou as 10 horas. Placar está em dois a um pela condenação do ex-presidente

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS