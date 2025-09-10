Política

Primeira Turma
Fux diverge de Moraes e Dino e descarta condenar Bolsonaro por organização criminosa

Em sua manifestação, ministro também defendeu a anulação de todos os atos processuais da ação penal contra o ex-presidente e outros sete réus, alegando incompetência jurídica do Supremo para julgar o caso

Zero Hora

