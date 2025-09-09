Política

Sessão no STF
Notícia

Flávio Dino mostra alinhamento a Moraes e irrita Fux durante julgamento de tentativa de golpe

Ministro Luiz Fux é o principal contraponto do relator do processo na Primeira Turma. Já Dino pediu um aparte para reforçar a gravidade dos fatos narrados por Moraes em seu voto

Fábio Schaffner

