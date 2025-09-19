Flávio Bolsonaro e Damares Alves visitam Carla Zambelli em prisão na Itália: "Esperança reacendeu"

Zambelli fugiu para a Europa após ser condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). NINO CIRENZA / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Presa na Itália desde julho, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) recebeu nesta sexta-feira (19) a visita dos colegas congressistas, os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES).

Em vídeos publicados nas redes sociais, os senadores afirmam que a deputada demonstrou "muita tristeza", saudades da família e com "velha sensação de quem está preso" de que foi "abandonada".

Nas gravações, o grupo aparece entrando no Complexo Penitenciário de Rebibbia, em Roma, acompanhado do advogado de Zambelli, Fábio Pagnozzi. O marido da deputada, coronel Aginaldo de Oliveira, também aparece no vídeo. Ele afirmou que não entrou no local, mas fará visita no sábado (20).

— Ouvimos as coisas, coisa de presídio é presídio, e quando você está num presídio, não é bom, né? Choramos junto, falamos junto da palavra de Deus e falamos de esperança — disse o senador Malta.

Girão chamou a prisão de "caçada implacável com o dinheiro do povo" por estarem "contratando advogado no exterior para caçar brasileiro".

Zambelli aguarda o processo de extradição para o Brasil, que pode durar de um ano e meio a dois anos. No fim do mês passado, a Justiça italiana decidiu mantê-la presa durante o trâmite. A defesa da deputada alegava questões de saúde e pedia que ela pudesse aguardar a decisão em liberdade.

Damares afirmou ter sido "emocionante" ver Zambelli:

— Ela, nas condições em que está, uma mulher doente, enferma, longe do filho, longe do pai, longe da mãe. Mas a esperança hoje, no coração da Carla, reacendeu. Brasil, continue orando por ela — disse em vídeo gravado por Malta.

Flávio não disse nada, apenas acenou. Durante os dias na Itália, os senadores também planejam encontros com parlamentares italianos. A intenção, afirmam, é promover "interlocução com autoridades italianas competentes, reforçando a importância de que a deputada possa responder ao processo em liberdade".

Os parlamentares voltaram a afirmar que as despesas da viagem, como passagens e hospedagem, serão integralmente custeadas por eles, sem custos para o Senado Federal. O grupo retorna ao Brasil no domingo (21).

Fuga

Zambelli fugiu para a Europa após ser condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio do hacker Walter Delgatti Neto.