Filhos e apoiadores de Bolsonaro fazem vigília em frente ao condomínio do ex-presidente

Apoiadores de Jair Bolsonaro organizaram uma vigília em frente ao condomínio onde o ex-presidente reside e cumpre prisão domiciliar no bairro Jardim Botânico, em Brasília. Filhos do réu pela trama golpista, Carlos Bolsonaro e Jair Renan participaram da mobilização na noite de segunda-feira (1º).

O objetivo é demonstrar apoio a Bolsonaro, réu pela trama golpista entre 2022 e 2023. O julgamento do ex-presidente e aliados começou nesta terça-feira (2) no Supremo Tribunal Federal.

— É um sentimento de injustiça pelo o que pode estar sendo feito. Então a gente tem que vir aqui para agradecer a consideração que as pessoas têm para o meu pai e transmitir essa energia para ele, porque ele precisa disso nesse momento. A vida é assim, a pessoa que não tem espírito, ela é pobre — declarou Carlos Bolsonaro em vídeo publicado no Instagram.

Em um momento da vigília, os apoiadores deram as mãos, se ajoelharam e formaram uma roda de oração para orar pelo ex-presidente. Boa parte das pessoas presentes carregavam bandeiras do Brasil.

Jair Renan e Carlos Bolsonaro distribuíram abraços e palavras de gratidão aos apoiadores do pai, em frente ao condomínio de luxo Solar Brasília.

Julgamento no Supremo Tribunal Federal

Jornalistas e advogados acompanham julgamento no plenário. Antonio Augusto / STF/Divulgação

Novecentos e sessenta e sete dias após os ataques do 8 de Janeiro, os principais acusados de planejarem um golpe de Estado para reverter o resultado da eleição de 2022 sentam-se no banco dos réus. Às 9h desta terça-feira (2), o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu então candidato a vice, general Braga Netto, preso desde dezembro de 2024 sob a acusação de obstruir a investigação, e outros seis detentores de altos cargos no governo anterior começaram a ser julgados no Supremo Tribunal Federal (STF).