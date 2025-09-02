Política

Mobilização
Notícia

Filhos e apoiadores de Bolsonaro fazem vigília em frente ao condomínio do ex-presidente

Carlos e Jair Renan passaram à noite em frente ao endereço do pai, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS