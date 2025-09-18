Política

Em 92 municípios
Notícia

Famílias de baixa renda receberão acompanhamento e repasse de R$ 200 mensais por meio de novo programa estadual

Apoio deve chegar a pouco mais de 10 mil famílias em cidades atingidas pela enchente de 2024. Agentes vão oferecer apoio e orientação a elas por 22 meses

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS