Falas das defesas de Bolsonaro e de mais três réus: como será o segundo dia de julgamento da tentativa de golpe de Estado

Após a primeira das cinco sessões previstas para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus ter ocorrido na terça-feira (2), a quarta-feira (3) marcará o segundo dia de audiência no Supremo Tribunal Federal (STF). As outras sessões estão agendadas para a terça (9), a quarta (10) e a sexta (12) da próxima semana.

A programação desta quarta prevê a manifestação das defesas de outros quatro réus, na ordem:

Cada defesa tem direito a até uma hora de sustentação oral. A sessão será mais curta em relação à de terça, com previsão de início às 9h e término às 12h.

O primeiro dia de apreciação do caso contou com a leitura do relatório feita pelo ministro Alexandre de Moraes. No texto, foram apresentados os principais pontos da acusação e das defesas. Na sequência, se manifestou o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Por fim, se manifestaram as defesas de quatro réus. Primeiro a de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e que optou pelo acordo de delação premiada, razão pela qual foi o primeiro a sustentar a defesa. Depois, falaram os advogados de Alexandre Ramagem (deputado e ex-diretor da Abin), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha) e Anderson Torres (ex-ministro da Justiça).

Quais os dias e horários do julgamento

Após o primeiro dia de julgamento realizado na terça-feira (2), estão previstos mais quatro. Um nesta quarta-feira (3) e os outros na próxima semana. Confira o cronograma dos próximos dias de julgamento:

3 de setembro: das 9h às 12h

das 9h às 12h 9 de setembro : das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h)

: das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h) 10 de setembro: das 9h às 12h

das 9h às 12h 12 de setembro: das 9h às 19h (com intervalo das 12h às 14h)

Próximas etapas

Bolsonaro acompanha o julgamento de sua casa em Brasília, onde está em prisão domiciliar. A escolha de não ir ao julgamento obedece à orientação de seus advogados.

As duas primeiras audiências da próxima semana serão dedicadas aos votos da Primeira Turma do STF. Pela ordem, se manifestarão Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

A promulgação da sentença está programada para 12 de setembro. A eventual prisão dos réus não será imediata. Antes, é preciso publicação do acórdão e esgotamento dos recursos.

Quem vota

O julgamento ocorre na Primeira Turma do STF. Os votantes são:

Alexandre de Moraes (relator do processo)

(relator do processo) Flávio Dino

Luiz Fux

Cármem Lúcia

Cristiano Zanin

Quem está sendo julgado

Os réus a serem julgados são apontados como integrantes do núcleo crucial do processo da trama golpista. Ao todo, são oito:

Jair Bolsonaro , ex-presidente da República

, ex-presidente da República Alexandre Ramagem , ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Almir Garnier , ex-comandante da Marinha

, ex-comandante da Marinha Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal

, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal General Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional General Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa

, ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto , ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022

, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022 Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro

Crimes

Os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça

Deterioração de patrimônio tombado

* A exceção é o ex-diretor da Abin que atualmente é deputado federal Alexandre Ramagem, que teve suspenso pela Câmara o julgamento dos crimes de dano contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado por terem ocorrido após sua diplomação como parlamentar.

Confira a pena prevista para cada um dos crimes:

Organização criminosa armada: de três a oito anos de prisão, podendo chegar a 17 se houver agravantes, como uso de arma de fogo ou participação de servidor público.

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: quatro a oito anos de prisão.

quatro a oito anos de prisão. Golpe de Estado: quatro a 12 anos de prisão.

quatro a 12 anos de prisão. Dano qualificado pela violência ou grave ameaça: seis meses a três anos de prisão.

seis meses a três anos de prisão. Deterioração de patrimônio tombado: um a três anos de prisão.

O resultado

Os réus serão condenados ou absolvidos por maioria. Ou seja, três votos definem o destino de cada acusado.

Veredito

Os ministros podem concluir pela absolvição ou condenação de um ou mais réus. Há possibilidade de recurso tanto à acusação como à defesa.

Pena

Se houver condenação, os ministros também vão decidir, por maioria, a pena a ser fixada para cada réu. Este cálculo, chamado dosimetria da pena, é proposto pelo relator e votado pelo colegiado, conforme a participação de cada um nas atividades ilícitas.

Como acompanhar o julgamento