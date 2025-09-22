Ex-prefeito de Bagé é condenado por nomear ex-companheira como servidora fantasma

Divaldo Lara renunciou ao cargo em novembro de 2024, menos de dois anos antes do fim do mandato. Audrin Quadros / Prefeitura de Bagé

O ex-prefeito de Bagé Divaldo Lara foi condenado em primeira instância pela Vara Estadual de Improbidade Administrativa do Tribunal de Justiça por ter nomeado como funcionária fantasma Isabel Lisandra Garcia Navarro Nefzi, ex-companheira do político. A defesa de Lara diz que tem "plena confiança na legalidade dos atos administrativos praticados pelo ex-prefeito". A defesa de Isabel ainda não se manifestou. Cabe recurso à decisão da Justiça.

Na sentença, publicada na última quinta-feira (18), a juíza Fernanda Ajnhorn reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa por ambos os réus, que foram condenados ao ressarcimento do dano financeiro e à suspensão dos direitos políticos por quatro anos.

Segundo a denúncia do Ministério Público, entre abril e novembro de 2017, a condenada esteve vinculada ao programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e na implantação de uma casa de hospedagem para os pacientes do município em atendimento médico na Capital. No entanto, o nome dela não constava na lista de servidores vinculados às iniciativas da prefeitura de Bagé.

Com a quebra do sigilo telefônico, o Ministério Público obteve dados da localização da ré por meio dos dados das Estações Rádio-Base (ERBs), torres usadas por empresas de telefonia. Conforme a denúncia, “durante os 211 dias de sua nomeação, a ré permaneceu a maior parte do tempo em sua residência na cidade de Alvorada”. O relatório técnico apontou que Isabel esteve em Porto Alegre em apenas 14 dias, acionando ERBs próximas à casa de hospedagem em cinco dias e aos principais hospitais em nove dias.

“Em contrapartida, quando trabalhou na iniciativa privada, os dados de geolocalização mostraram deslocamentos constantes e rotineiros entre sua residência em Alvorada e seus locais de trabalho em Porto Alegre; comportamento que não se repetiu durante o vínculo com o Município de Bagé”, diz o texto da denúncia.

O Ministério Público argumentou que “a nomeação ocorreu devido ao vínculo pessoal entre os réus, que possuem um filho em comum, e que o Prefeito Divaldo Lara foi negligente no dever de fiscalizar sua subordinada. Ainda que a ré tivesse exercido as funções de TFD, haveria desvio de função, pois o cargo para o qual foi nomeada era de Coordenadora de Posto de Saúde”.

O que dizem as defesas

Veja a nota enviada pela defesa de Divaldo Lara:

"A defesa entende que a sentença proferida deixou de analisar fatos e argumentos técnicos que levariam à absolvição.

Ressalta-se que a decisão não é definitiva e será objeto dos recursos cabíveis, a serem apresentados no prazo legal.

Reafirma-se, ainda, a plena confiança na legalidade dos atos administrativos praticados pelo ex-prefeito Divaldo Lara, convicção que vem sendo comprovada nas instâncias competentes frente aos mais diversos tipos de denúncia.

Por fim, destaca-se que a decisão ora proferida não tem efeito imediato e certamente será revista, como já ocorreu em diversos outros processos arquivados em favor do ex-prefeito."