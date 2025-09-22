Política

Justiça
Notícia

Ex-prefeito de Bagé é condenado por nomear ex-companheira como servidora fantasma

Divaldo Lara e Isabel Lisandra Garcia Navarro Nefzi têm um filho. Para a Justiça, ambos cometeram ato de improbidade administrativa

Vinicius Coimbra

