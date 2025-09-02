Política

Tribunal de honra
Notícia

Eventual condenação por golpe pode levar militares à perda de patentes

Dos 32 denunciados pela trama golpista, 22 são militares ou ex-militares, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS