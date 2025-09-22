EUA revogam visto do advogado-geral da União, Jorge Messias 

Messias tem feito críticas frequentes ao governo de Donald Trump após a imposição de tarifas ao Brasil. José Cruz / Agência Brasil/Empresa Brasil d

O governo dos Estados Unidos revogou o visto do ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, em mais um episódio da escalada diplomática entre os dois países. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (22), segundo O Globo, e ocorre após críticas de Messias às sanções americanas e à falta de diálogo com a gestão do presidente Donald Trump.

Em nota oficial, Messias classificou a decisão como uma “agressão injusta” e reafirmou seu compromisso com a independência do Sistema de Justiça brasileiro. Ele vinha se manifestando publicamente contra sobretaxas impostas aos produtos nacionais e, em artigo publicado no jornal The New York Times, defendeu o respeito mútuo como base para as relações bilaterais.

Além do ministro, a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (Alexandre de Moraes), foi incluída na Lei Magnitsky, que prevê sanções econômicas como bloqueio de bens e contas nos EUA. A empresa da qual Viviane e os três filhos do casal são sócios também foi alvo da norma.

