Política

Crise diplomática
Notícia

EUA revogam visto do advogado-geral da União, Jorge Messias 

Ministro da AGU e familiares de autoridades brasileiras são alvos de medidas unilaterais dos Estados Unidos nesta segunda-feira, ampliando tensão entre os países

Zero Hora

