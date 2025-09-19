Política

Em Nova York
Notícia

EUA concedem visto para Padilha ir à Assembleia Geral da ONU, mas com circulação restrita

Ministro da Saúde só poderá realizar trajetos entre o local onde ficará hospedado e a sede da Organização das Nações Unidas

Zero Hora

