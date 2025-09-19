EUA concedem visto para Padilha ir à Assembleia Geral da ONU, mas com circulação restrita

Ministro embarca no domingo para Nova York, juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Apesar de conceder nesta quinta-feira (18) o visto para que Alexandre Padilha, ministro da Saúde, participe da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em Nova York na próxima semana, os Estados Unidos restringiram a circulação do brasileiro. A família do ministro foi alvo de sanções em agosto (leia mais abaixo).

As autoridades norte-americanas determinaram que Padilha só poderá circular em uma área de até cinco quadras de distância do hotel onde ficará hospedado e realizar o trajeto até a sede da ONU, conforme O Globo.

Também existe a expectativa de que o ministro da Saúde acompanhe o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na conferência internacional da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). A comitiva brasileira vai cumprir agenda nos Estados Unidos entre os dias 20 e 24 de setembro.

O visto de Padilha venceu em 2024. O ministro solicitou a renovação no dia 18 de agosto, poucos dias após o governo norte-americano cancelar os vistos da sua esposa e sua filha. Na época, a Casa Branca argumentou que médicos cubanos que trabalharam no Brasil durante o programa Mais Médicos, implementado em 2013, foram escravizados.

Na terça-feira (16), ainda com o visto em análise, Padilha desdenhou da demora para a emissão do documento.