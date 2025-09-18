Escolha de relator sinaliza aprovação de anistia "light" e muda planos de bolsonaristas no Congresso

Relator defende "pacificação" com texto de consenso. Billy Boss / Câmara dos Deputados

A escolha do deputado Paulinho da Força (SD-SP) para a relatoria do projeto da anistia abre caminho à aprovação de um texto de consenso mínimo entre a cúpula do Congresso, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. Apelidada de anistia "light", a iniciativa visa reduzir as penas dos envolvidos no 8 de Janeiro, mas não concede perdão nem torna o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível novamente.

A articulação provoca uma mudança nos planos da bancada bolsonarista, que busca formas de reagir. A primeira medida traçada pelos aliados do ex-presidente é pressionar o relator. Se a investida não surtir efeito, o grupo pretende apresentar emendas e destaques durante a votação.

— Se a conversa com o relator não evoluir no sentido que estamos buscando, há medidas regimentais que podem ser tomadas: apresentar emendas de plenário, destaques para suprimir trechos do texto. Tem formas de trabalharmos isso até a votação — diz o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS).

"Pacificação", diz relator

Amigo pessoal do ministro Alexandre de Moraes, Paulinho antecipou nesta quinta-feira (18) que não deseja atrito com o STF e que irá construir um texto em sintonia com o Senado. Pela manhã, o relator se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para alinhar a estratégia em torno do tema. Ambos querem levar o projeto a plenário já na próxima semana.

— A ideia é pacificação. Construir um projeto que não seja nem tanto à direita nem tanto à esquerda. Conversar com todos, com o centro especialmente, e tentar votar o mais rápido possível. Não sei se meu texto vai salvar o Bolsonaro. Vamos tentar construir a maioria. Não vamos ter conflito com ministros do Supremo, aí não resolve. Vou conversar com os ministros — disse Paulinho da Força à GloboNews ao final da reunião.

Esse acordo político vinha sendo costurado por Motta desde o início da semana. Na segunda, o presidente da Câmara almoçou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocasião em que avisou que daria andamento à votação da anistia.

Motta, porém, já tinha em mente entregar a relatoria do projeto a algum parlamentar do centrão. O objetivo, agora consolidado, era não afrontar o STF com uma anistia "ampla, geral e irrestrita", como reivindicam os bolsonaristas.

Na visão do presidente da Câmara, é preciso pautar o tema e sepultar de vez o assunto, enquanto um perdão a Bolsonaro deflagraria uma batalha jurídica com o STF. Nesse sentido, ventila-se nos bastidores que o caminho a ser seguido pelo relator é diminuir as penas para os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito.



Redução das penas

Nos corredores da Câmara, circula um esboço de texto pelo qual a pena de abolição violenta do Estado democrático de Direito cairia de quatro a oito anos de prisão para de dois a seis anos. Considerado mais grave, o golpe de Estado teria a pena reduzida de quatro a 12 anos para de dois a oito. Outro benefício aos condenados no 8 de Janeiro seria a absorção de um crime pelo outro, de forma que as penas não seriam mais somadas.

Dos 27 anos e três meses de prisão impostos a Bolsonaro no julgamento da trama golpista, por exemplo, mais da metade foram por estes dois crimes: 14 anos e oito meses. A medida, se aprovada, reduziria bastante a pena do ex-presidente.

