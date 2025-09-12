Embaixada dos EUA volta a criticar Moraes após condenação de Bolsonaro: "violador de direitos"

Moraes tem sido alvo recorrente do governo norte-americano. EVARISTO SA / AFP

Alexandre de Moraes voltou a ser alvo de críticas da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Passado um dia do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão pela trama golpista, nesta sexta-feira (12) o órgão norte-americano classificou o ministro como um "violador de direitos".

"Essa decisão é mais um capítulo do complexo de perseguição e censura do ministro Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, que tem Bolsonaro e seus apoiadores como alvo", diz texto publicado na rede social X, inicialmente compartilhado pelo Departamento de Estado dos EUA.

A mensagem também afirma que os Estados Unidos encara "esse sombrio desdobramento com a máxima seriedade". Antes, a Embaixada norte-americana no Brasil já havia compartilhado um publicação em que Christopher Landau, secretário-adjunto do Departamento de Estado, cita Moraes.

"Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dó ver o ministro Moraes desmantelar o Estado de Direito no país e arrasas as relações entre nossas grandes nações para o ponto mais sombrio em dois séculos", escreveu Landau.

Na sequência, o secretário-adjunto de Estado norte-americano afirma que "enquanto o Brasil deixar o destino dessa relação nas mãos do ministro Moraes", ele não vê saída para a crise entre os países.

Democratas dizem que Trump defende "seu colega golpista" com tarifas