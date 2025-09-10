Fux sinaliza inexistência de crimes e muda posição sobre competência do STF para julgar réus sem foro privilegiado

Magistrado começou a leitura do voto na manhã desta quarta-feira. EVARISTO SA / AFP

Em um voto de mais de cinco horas e repleto de citações a doutrinas, jurisprudências e juristas consagrados no direito internacional, o ministro Luiz Fux confirma a posição de principal contraponto ao ministro Alexandre de Moraes no julgamento da trama golpista. Após declarar a nulidade do processo já na análise das preliminares suscitadas pelas defesas, Fux vai consolidando um voto que nega a existência de todos os crimes narrados pela Procuradoria-Geral da República.

Uma a uma, Fux desconstruiu as imputações de organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e, por último, golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito.

— Ninguém pode ser punido pela cogitação — disse Fux, justificando que atos preparatórios para o suposto atentado à democracia não configuram crime.

Neste sentido, o ministro argumentou que não se poderia cogitar incidência do crime de tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído por "ausência de deposição de um governo legitimamente constituído", sob pena de violação do artigo 5º da Constituição.

— Ainda sobre delitos de golpe de estado, deve se consignar atos a depor governo legitimamente constituído. Deposição do governo é o que exige a lei — analisou.

Antes, o ministro já havia dito que os oito réus do núcleo crucial da intentona não formavam organização criminosa armada, já que nenhuma arma havia sido apreendida e que o grupo não mantinha atuação permanente.

Sobre os crimes de dano, referindo-se à invasão das sedes dos três poderes no 8 de Janeiro, Fux disse que eles seriam somente um meio de se cometer os delitos penais de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de Direito, e não um crime em si mesmo.

Todavia, ao abordar as violações das instituições democráticas, o ministro fez comparações com as jornadas de junho de 2013, quando houve depredações de agências bancárias e prédios públicos, entre eles sedes de órgãos legislativos e governamentais, bem como agressão a policiais.

— Nenhum desses casos, oriundo dessas manifestações políticas violentas, se cogitou de imputar aos seus responsáveis os crimes previstos na lei de segurança nacional, que repetia a disposição de tentar mudar, por violência ou grave ameaça, o Estado democrático de Direito — asseverou.

Pela manhã, ele já havia dito que o STF tem “incompetência absoluta” para julgar o caso. Para Fux, não há nenhum réu com foro privilegiado no processo, o que exige migração da ação penal para a primeira instância.

Mudança de posição

A posição de Fux nesta quarta-feira também foi contraditória com sua postura no julgamento do mensalão, processo citado várias vezes Fux em seu voto, inclusive classificando o episódio como tentativa de autogolpe do então presidente Lula. Naquele caso, Fux votou para manter no STF réus sem prerrogativa de foro, entre eles o diretor do Banco Rural José Salgado.

Nos bastidores, os demais ministros manifestaram desconforto com o voto do colega. Eles lembram que Fux condenou diversos réus do 8 de Janeiro pelos mesmo cinco crimes agora analisados na Ação Penal 2668. Esse posicionamento foi inaugurado já no primeiro julgamento dos atos golpistas.

Na sessão realizada em 13 de setembro de 2023, Fux acompanhou na íntegra o voto de Alexandre de Moraes, condenando a 17 anos o réu Aécio Lúcio Costa Pereira pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com substância inflamável contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Fux seguiu votando alinhado a Moraes até março deste ano, quando a Primeira Turma analisou o recebimento da denúncia da trama golpista.

Na sequência, ele foi contra a colocação de tornozeleira eletrônica em Bolsonaro e tem sugerido penas bem menores do que Moraes em outros processos da trama golpista, votou por um ano e seis meses para Débora do Batom, por exemplo, condenada a 14 anos de prisão.