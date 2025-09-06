Em pronunciamento pelo 7 de Setembro, Lula destaca soberania e defesa do "livre comércio"

A defesa da soberania do Brasil foi o centro do pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste sábado (6). A fala, transmitida em rede nacional de rádio e TV, marcou a celebração do 7 de Setembro, Dia da Independência.
— É dia de celebrarmos a independência do Brasil. É uma boa hora para a gente falar de soberania. O 7 de Setembro representa o momento em que deixamos de ser colônia e passamos a conquistar nossa independência, nossa liberdade e nossa soberania — afirmou.
Sem mencionar os Estados Unidos, país do qual o Brasil sofreu a imposição de uma tarifa de 50% sobre exportações, Lula criticou a interferência de governos estrangeiros:
— Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordem de quem quer que seja.
Lula também defendeu o livre comércio entre os países.
— Desde o início do nosso governo, concentramos esforço na abertura de novas parcerias comerciais. Em apenas dois anos e oito meses, abrimos mais de 400 novos mercados para as nossas exportações. Defendemos o livre comércio, a paz, o multilateralismo e a harmonia entre as nações.
Assista ao pronunciamento:
Outros pontos da fala de Lula
"Traidores da Pátria"
Também sem fazer referências nominais, Lula criticou políticos que estimulam ataques ao Brasil.
— Defendemos nossa democracia e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la. É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A história não os perdoará.
Constituição e Justiça
Em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos debates pela anistia dos condenados pelos atos golpistas, Lula defendeu a independência dos poderes e a não interferência sobre o Judiciário.
— Zelamos pelo cumprimento da nossa Constituição, que estabelece a independência entre os três poderes. Isso significa que o presidente do Brasil não pode interferir nas decisões da Justiça brasileira, ao contrário do que quer impor ao nosso país.
Defesa do Pix
O presidente citou o Pix, destacando que o meio de pagamento seguirá sendo gratuito.
— Defendemos o Pix de qualquer tentativa de privatização. O Pix é do Brasil. É público, é gratuito e vai continuar assim.
Regulação das redes sociais
Lula também defendeu a regulação das plataformas de redes sociais, citando o combate a crimes de ódio e golpes na internet.
— Reconhecemos a importância das redes digitais. Elas oferecem informação, conhecimento, trabalho e diversão para milhões de brasileiros. Mas não estão acima da lei. As redes digitais não podem continuar sendo usadas para espalhar fake news e discursos de ódio. Não podem dar espaço à prática de crimes como golpes financeiros, exploração sexual de crianças e adolescentes, e incentivo ao racismo e à violência contra as mulheres.