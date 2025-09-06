Em pronunciamento pelo 7 de Setembro, Lula destaca soberania e defesa do "livre comércio"

Pronunciamento foi exibido em cadeia de rádio e TV. Gov BR / Reprodução

A defesa da soberania do Brasil foi o centro do pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste sábado (6). A fala, transmitida em rede nacional de rádio e TV, marcou a celebração do 7 de Setembro, Dia da Independência.

— É dia de celebrarmos a independência do Brasil. É uma boa hora para a gente falar de soberania. O 7 de Setembro representa o momento em que deixamos de ser colônia e passamos a conquistar nossa independência, nossa liberdade e nossa soberania — afirmou.

Sem mencionar os Estados Unidos, país do qual o Brasil sofreu a imposição de uma tarifa de 50% sobre exportações, Lula criticou a interferência de governos estrangeiros:

— Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordem de quem quer que seja.

Lula também defendeu o livre comércio entre os países.

— Desde o início do nosso governo, concentramos esforço na abertura de novas parcerias comerciais. Em apenas dois anos e oito meses, abrimos mais de 400 novos mercados para as nossas exportações. Defendemos o livre comércio, a paz, o multilateralismo e a harmonia entre as nações.

Assista ao pronunciamento:

Outros pontos da fala de Lula

"Traidores da Pátria"

Também sem fazer referências nominais, Lula criticou políticos que estimulam ataques ao Brasil.

— Defendemos nossa democracia e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la. É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A história não os perdoará.

Constituição e Justiça

Em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos debates pela anistia dos condenados pelos atos golpistas, Lula defendeu a independência dos poderes e a não interferência sobre o Judiciário.

— Zelamos pelo cumprimento da nossa Constituição, que estabelece a independência entre os três poderes. Isso significa que o presidente do Brasil não pode interferir nas decisões da Justiça brasileira, ao contrário do que quer impor ao nosso país.

Leia Mais Quais os trâmites da anistia se projeto for aprovado pelo Congresso? Veja o que dizem especialistas

Defesa do Pix

O presidente citou o Pix, destacando que o meio de pagamento seguirá sendo gratuito.

— Defendemos o Pix de qualquer tentativa de privatização. O Pix é do Brasil. É público, é gratuito e vai continuar assim.

Leia Mais Pix bate recorde com 290 milhões de operações em um único dia, segundo Banco Central

Regulação das redes sociais

Lula também defendeu a regulação das plataformas de redes sociais, citando o combate a crimes de ódio e golpes na internet.