Política

No banco dos réus
Notícia

Em processo inédito na história do país, STF julga Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

Ex-presidente da República é acusado de cinco crimes, pelos quais pode pegar quase meio século de prisão

Fábio Schaffner

