Em prisão domiciliar, Bolsonaro aparece no pátio de casa e faz aceno antes de começar o quinto dia de julgamento

Horas antes do início do quinto dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) pela trama golpista, na manhã desta quinta-feira (11), Jair Bolsonaro apareceu na garagem da sua casa e acenou para jornalistas presentes. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde agosto em um condomínio de alto padrão em Brasília, no Distrito Federal.

Bolsonaro não fez declarações, mas ficou alguns minutos em frente à área da garagem. Às 14h, com a apresentação do voto da ministra Cármen Lúcia, o STF retoma o julgamento em que o ex-presidente e outras sete pessoas são réus por tentativa de golpe de Estado.

Até o momento, dois ministros votaram à favor da condenação do ex-presidente por todos os crimes a ele imputados pela Procuradoria-Geral da República (PGR): Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino.