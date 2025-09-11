Política

Em Brasília
Notícia

Em prisão domiciliar, Bolsonaro aparece no pátio de casa e faz aceno antes de começar o quinto dia de julgamento

Ex-presidente não fez declarações, mas cumprimentou alguns jornalistas e apoiadores que estavam em frente à sua residência

Zero Hora

Enviar email

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS