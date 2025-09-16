Política

TRF4
Notícia

Em julgamento realizado em Porto Alegre, Jair Bolsonaro é condenado por discriminação racial

Decisão ocorreu cinco dias após o ex-presidente ser punido com 27 anos de prisão no Supremo Tribunal Federal no caso da trama golpista

Fábio Schaffner

