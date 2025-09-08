Em discurso na Paulista, Tarcísio de Freitas chama Alexandre de Moraes de tirano e defende anistia; veja algumas frases

Tarcísio de Freitas criticou o processo da trama golpista. Julia Martins / Raspress / Estadão Conteúdo

Tarcísio de Freitas (Republicanos), subiu o tom. No domingo, na Avenida Paulista, em manifestação a favor da anistia e do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes.

Tarcísio classificou o ministro Alexandre de Moraes como autoritário e defendeu anistia ampla aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O governador também afirmou que Jair Bolsonaro deveria ter o direito de concorrer nas próximas eleições, apesar de estar inelegível e em prisão domiciliar.

É por isso que a gente está aqui, para defender a anistia. É por isso que a gente está aqui, para dizer para o Hugo Motta: paute, paute a anistia

Tarcísio atacou Moraes logo após os manifestantes entoarem o grito de "Fora Moraes".

Por que é que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo neste país.

A fala de Tarcísio foi interpretada como um gesto de alinhamento político ao ex-presidente, que é réu no STF por tentativa de golpe de Estado.

A declaração de Tarcísio representa uma subida de tom do governador contra o Supremo Tribunal Federal. Apesar de estar ao lado de Jair Bolsonaro em quase todos os assuntos, o governador normalmente evita conflitos com a Suprema Corte. É visto em Brasília como um dos bolsonaristas que tem boa interlocução com ministros do STF.

Outros trechos do discurso

Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Não há mal que dure pra sempre, e o bem sempre vence o mal.

Segundo Tarcísio, não há provas para condenar Bolsonaro. O governador disse que a única coisa que pesa contra o ex-presidente é a delação de Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro durante seu período como presidente. Tarcísio ignorou, porém, declarações de chefes das Forças Armadas, que afirmaram terem sido consultados pelo ex-presidente sobre a possibilidade de aderirem a alguma manobra envolvendo as eleições. Também não mencionou a minuta cuja existência nem o próprio ex-presidente nega, que trataria da decretação de um Estado de sítio no país, alegando que o processo eleitoral conteve falhas.

Como é que vão condenar uma pessoa sem nenhuma prova? Eles têm uma única delação, de um único colaborador, que mudou a versão seis, sete vezes em três dias sob coação. Essa delação vale para alguma coisa? Uma delação mentirosa.

O bom juiz deve reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Deve ser reconhecido pela aplicação correta das leis. Se toda a trama, todo o enredo, toda a narrativa foi construída em cima de uma delação mentirosa, se não tem uma ordem, se não tem um texto, se não tem um áudio vinculando Bolsonaro ao 8 de Janeiro, não tem nada que o ligue. É tudo muito frágil, muito tênue. Como que nós vamos admitir uma condenação?

Tarcísio disse que "não vamos aceitar a ditadura de um poder sobre o outro", repetindo o mantra entoado pelos bolsonaristas de que há uma ditadura em curso no Brasil.

