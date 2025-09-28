"É uma loucura", diz Haddad sobre atrelar votação da reforma do Imposto de Renda à anistia

Ministro participou de podcast na manhã deste sábado (27). YouTube @ / Reprodução @podcast3irmaos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou como “loucura” parlamentares atrelarem a votação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil à apreciação da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

A declaração de Haddad foi dada em entrevista ao Podcast 3 Irmãos, na manhã de sábado (27).

— Nem me passa pela cabeça que isso possa estar sendo discutido, porque é uma loucura. Você vai submeter um projeto de justiça social, justiça tributária a isso? Faz a discussão que quiser, mas atrelar uma coisa à outra? — questionou.

A Câmara dos Deputados deverá colocar em votação na próxima quarta-feira (1º) o projeto de lei que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil. A matéria prevê também redução parcial do imposto para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

O relator do projeto da anistia, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), disse na última quinta-feira (24) que caso o perdão aos condenados pela tentativa de golpe de Estado não fosse votado antes do projeto tributário, a apreciação da mudança no imposto de renda estaria em risco.

— Tudo leva a crer que o texto será votado na terça. Acho, inclusive, que se não votar, não votamos IR — afirmou o relator.

Apoio ao fim da escala 6x1

Haddad disse ainda ser favorável ao fim da escala 6x1, projeto que também está em discussão no Congresso Nacional.

O ministro ressaltou que as pessoas vão viver mais tempo e defendeu que elas trabalhem mais anos, porém menos dias por semana.

— Tudo me leva a crer que o equilíbrio entre essas coisas vai exigir que a gente trabalhe mais tempo ao longo da vida, mas menos dias por semana para usufruir melhor da vida — avaliou.

