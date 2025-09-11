"É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", diz Trump sobre condenação de Bolsonaro

Declaração aconteceu quando o presidente norte-americano deixava a Casa Branca. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ficou surpreso com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (11).

Segundo o republicano, tentaram fazer o mesmo com ele nos Estados Unidos, porém, não tiveram sucesso.

— É muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Ele era um bom homem, e não vejo isso acontecendo.

Trump afirmou que assistiu ao julgamento e que conhece Bolsonaro "muito bem".

— Eu assisti ao julgamento, conheço-o muito bem. Como líder estrangeiro, achei que ele foi um bom presidente — afirmou.

Já o secretário de Estado americano, Marco Rubio, utilizou o as redes sociais para comentar o julgamento e afirmou que os Estados Unidos responderão adequadamente a "essa caça às bruxas".

O chefe da diplomacia americana voltou a ameaçar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", escreveu Rubio na rede X.