Diretor da Agência Nacional de Mineração é preso pela PF em operação contra corrupção no setor

O diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), Caio Mario Seabra, faria parte do esquema. Geraldo Magela / Agência Senado

Um dos diretores da Agência Nacional de Mineração (ANM), Caio Mario Seabra, foi preso nesta quarta-feira (17) pela Polícia Federal (PF), durante operação contra uma organização criminosa que atua no setor. O grupo é suspeito de fraudar licenças ambientais por meio do pagamento de propina para agentes públicos em nível federal e estadual.

Além do diretor da ANM, conforme o portal g1, outra prisão foi a do ex-diretor da PF na Diretoria de Polícia Administrativa, Rodrigo de Melo Teixeira. Ele, que estava cedido para a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), um órgão federal, é suspeito de ser sócio de uma empresa no setor de mineração.

As medidas são cumpridas em Minas Gerais. Até as 10h, 14 pessoas haviam sido presas. Ao todo, são cumpridos 22 mandados de prisão para 17 alvos, já que alguns investigados receberam dois mandados por inquéritos distintos.

A Operação Rejeito, feita pela PF em conjunto com Controladoria-Geral da União e apoio de Ministério Público Federal e Receita Federal, ainda cumpre 79 mandados de busca e apreensão e o afastamento de servidores públicos envolvidos no esquema. A Justiça Federal determinou ainda o sequestro e bloqueio de bens no valor de R$ 1,5 bilhão.

"O grupo investigado teria corrompido servidores públicos em diversos órgãos estaduais e federais de fiscalização e controle na área ambiental e de mineração, com a finalidade de obter autorizações e licenças ambientais fraudulentas. Essas autorizações eram utilizadas para usurpar e explorar irregularmente minério de ferro em larga escala, incluindo locais tombados e próximos a áreas de preservação, com graves consequências ambientais e elevado risco de desastres sociais e humanos", afirmou a PF em comunicado.

O principal alvo é um conglomerado com mais de 40 empresas, sendo a principal delas a holding Minerar S/A. Elas atuam na exploração de minério de ferro em várias regiões críticas de Minas.

A investigação aponta que um dos líderes do grupo de empresários é Alan Cavalcante do Nascimento, da Fleurs Global Mineração.

"O núcleo de liderança seria constituído por Alan Cavalcante do Nascimento, Helder Adriano de Freitas e João Alberto Paixão Lages, os quais são sócios na empreitada delitiva desde 2020 por meio da Mineração Gute Sight LTDA e Fleurs Global Mineração LTDA, sendo que, com a ampliação das atividades delitivas, os três passaram a ser sócios de fato e beneficiários das empresas pertencentes ao Grupo Minerar, o qual foi constituído com o fim de propiciar o cometimento de ilícitos", escreveu a PF.

Os três são alvo de mandados de prisão na operação. A PF afirma que eles, bem como Seabra, atuaram em um processo com o objetivo de favorecer uma das empresas investigadas, a Aiga Mineração, em troca do recebimento de propina.

"Também foi identificado que Caio atuou junto à Procuradoria Federal Especializada da ANM para influenciar manifestações jurídicas em favor da AIGA, mesmo após decisão judicial contrária aos interesses do grupo. Tais condutas evidenciam sua participação ativa na estrutura da organização criminosa, contribuindo para a manipulação de decisões administrativas e jurídicas em benefício de interesses privados, em prejuízo à legalidade e à imparcialidade da administração pública", escreveu a PF.

A operação também cumpre mandado de prisão contra um ex-diretor da ANM, identificado como Guilherme Santana Lopes.

A investigação descreve ainda que a ex-superintendente do Iphan em Minas Gerais, Débora França, que ocupou o cargo até fevereiro de 2023, teria atuado para favorecer os interesses dos empresários. A PF diz que ela é dona de uma empresa que recebeu pagamentos do esquema.

As investigações apontam que as ações criminosas do grupo investigado renderam lucro de pelo menos R$ 1,5 bilhão e que foram identificados projetos em andamento vinculados à organização com potencial econômico superior a R$ 18 bilhões.