Política

Em Minas Gerais
Notícia

Diretor da Agência Nacional de Mineração é preso pela PF em operação contra corrupção no setor

São 22 mandados de prisão sendo cumpridos na ofensiva; Justiça determinou ainda o sequestro e bloqueio de bens no valor de R$ 1,5 bilhão

Zero Hora

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS