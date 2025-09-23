Direção da Câmara pede suspensão de mandato de Marcel Van Hattem e mais dois deputados por motim

Deputado gaúcho foi um dos apontados para receber punição mais severa. TV Câmara / Reprodução

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados pediu ao Conselho de Ética, na segunda-feira (22), a suspensão dos mandatos de Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC). Os três são apontados como líderes do motim que paralisou o plenário em agosto, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros 11 deputados, entre eles Bia Kicis (PL-DF), Carlos Jordy (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Caroline de Toni (PL-SC), devem ser somente advertidos com censura escrita.

O envio dos pedidos de suspensão foi assinado por todos os integrantes da direção da Câmara, com exceção dos vice-presidentes Altineu Côrtes (PL-RJ) e Elmar Nascimento (União-BA). Caberá agora ao Conselho de Ética decidir se aplica as penalidades ou se as revisa antes de levá-las ao plenário.

Os alvos da Mesa Diretora são:

Marcos Pollon (PL-MS): suspensão do mandato por 90 dias por declarações difamatórias contra a cúpula da Câmara; e outro pedido de suspensão, por 30 dias, por obstruir o acesso de Hugo Motta à cadeira de presidente

Para o corregedor Diego Coronel (PSD-BA), os três parlamentares registraram os comportamentos mais graves dentre os analisados pela corregedoria.

Além dos três, outros 11 parlamentares são investigados. O corregedor pediu a aplicação de censura escrita a todos: