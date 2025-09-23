Direção da Câmara pede suspensão de mandato de Marcel Van Hattem e mais dois deputados por motim

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados pediu ao Conselho de Ética, na segunda-feira (22), a suspensão dos mandatos de Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC). Os três são apontados como líderes do motim que paralisou o plenário em agosto, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros 11 deputados, entre eles Bia Kicis (PL-DF), Carlos Jordy (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Caroline de Toni (PL-SC), devem ser somente advertidos com censura escrita.
O envio dos pedidos de suspensão foi assinado por todos os integrantes da direção da Câmara, com exceção dos vice-presidentes Altineu Côrtes (PL-RJ) e Elmar Nascimento (União-BA). Caberá agora ao Conselho de Ética decidir se aplica as penalidades ou se as revisa antes de levá-las ao plenário.
A decisão endossa o parecer do corregedor Diego Coronel (PSD-BA), que entrou com pedido para suspensão dos mandatos na última sexta-feira (19).
Os alvos da Mesa Diretora são:
- Marcos Pollon (PL-MS): suspensão do mandato por 90 dias por declarações difamatórias contra a cúpula da Câmara; e outro pedido de suspensão, por 30 dias, por obstruir o acesso de Hugo Motta à cadeira de presidente
- Marcel van Hattem (Novo-RS): suspensão do mandato por 30 dias por obstruir o acesso de Hugo Motta à cadeira de presidente
- Zé Trovão (PL-SC): suspensão do mandato por 30 dias por obstruir o acesso de Hugo Motta à cadeira de presidente.
Para o corregedor Diego Coronel (PSD-BA), os três parlamentares registraram os comportamentos mais graves dentre os analisados pela corregedoria.
Além dos três, outros 11 parlamentares são investigados. O corregedor pediu a aplicação de censura escrita a todos:
- Marcos Pollon (PL-MS);
- Marcel van Hattem (Novo-RS);
- Zé Trovão (PL-SC);
- Allan Garcês (PP-MA);
- Bia Kicis (PL-DF);
- Carlos Jordy (PL-RJ);
- Caroline de Toni (PL-SC);
- Domingos Sávio (PL-MG);
- Julia Zanatta (PL-SC);
- Nikolas Ferreira (PL-MG);
- Paulo Bilynskyj (PL-SP);
- Pastor Marco Feliciano (PL-SP);
- Sóstenes Cavalcate (PL-RJ);
- Zucco (PL-RS)