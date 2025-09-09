Política

Julgamento no STF
Notícia

Dino segue Moraes em voto, mas diferencia culpa de Bolsonaro e Braga Netto da ação de demais réus por trama golpista

Ministro votou pela condenação dos oito acusados, apontando participações de maior e menor importância

Fábio Schaffner

Direto de Brasília

Gustavo Chagas

