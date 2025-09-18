Política

Abertura de inquérito

Dino manda PF investigar conclusões da CPI da Covid sobre Bolsonaro e cloroquina

Corporação deve apurar se ex-presidente cometeu crime ao incentivar a população a usar medicamentos sem eficácia comprovada

Estadão Conteúdo

Rayssa Motta

