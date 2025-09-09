Dino abre voto enviando recado ao Congresso sobre anistia

Dino foi o segundo ministro a votar nesta terça (9). Gustavo Moreno / STF

Segundo ministro a votar nesta terça-feira (9), Flávio Dino fez questão de começar seu pronunciamento mandando um eloquente recado ao Congresso Nacional. Citando juristas e a legislação brasileira atual e de antigamente, Dino ressaltou que atentados contra a democracia não são passíveis de anistia.

— Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Nós já tivemos muitas anistias no Brasil. Certas ou não, não somos um tribunal da história, somos tribunal do direito positivo dos fatos concretos existentes. Mas é certo que jamais houve anistia em proveito de quem exercia o poder dominante — afirmou.

Antes de entrar no mérito das acusações feitas aos oito réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, o ministro citou diversas vezes “o legislador” para salientar que o atual julgamento está sendo guiado por tipificações penais aprovadas pelo Congresso. Trata-se dos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de Direito, sancionados em setembro de 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro.

Em uma ironia da história, Bolsonaro chancelou a inclusão dos dois crimes na Lei de Segurança Nacional em 2 de setembro de 2021. Cinco dias depois, em discursos em São Paulo e Brasília, ele faria seu mais virulento ataque ao STF ao chamar o ministro Alexandre de Moraes de canalha, exigir o arquivamento de inquéritos contra si e dizer que só deixaria o poder “preso ou morto”.

Dino também destacou que o julgamento em curso na Primeira Turma “não é sobre as Forças Armadas”, desta vez fazendo um aceno às corporações militares. Antevendo as inevitáveis críticas ao desfecho do caso, procurou esvaziar o contexto político do processo, afirmando que “esse é um julgamento como outro qualquer”. Dino citou julgamentos envolvendo o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sinalizar a imparcialidade da Corte em processos de alta voltagem política.

— Outro dia o STF julgou o mensalão. E isto foi um fato ordinário na trajetória do STF. Este tribunal negou habeas corpus ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parece que numa abordagem clubística: quando o árbitro de futebol marca gol para o meu time, é o melhor, quando marca um gol contra o meu time, é o pior do mundo. Mas o árbitro é o mesmo — afirmou.

Somente após cerca de meia hora de pronunciamento, Dino passou a citar episódios específicos do processo, como a invasão das sedes dos três poderes e a alegação das defesas de que não havia violência ou grave ameaça na conduta dos réus.

— O nome do plano era Punhal Verde e Amarelo, não Bíblia Verde e Amarela. Os acampamentos não foram em portas de igrejas, foram em portas de quartéis — lembrou.