Dino abre voto enviando recado ao Congresso sobre anistia

Citando juristas e a legislação brasileira atual e de antigamente, ministro ressaltou que atentados contra a democracia não são passíveis de anistia

Fábio Schaffner

