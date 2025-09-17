Desaprovação do governo Lula se mantém em 51%, aponta pesquisa Quaest

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (17) mostra que a desaprovação do governo Lula (PT) se manteve em 51%, mesmo resultado registrado em agosto. A aprovação também foi a mesma, 46%. Não souberam ou não responderam são 3% dos ouvidos no levantamento.
A diferença segue a menor entre aprovação e desaprovação desde janeiro deste ano, quando havia empate técnico: 49% desaprovavam o governo Lula, enquanto 47% aprovavam naquele mês. Em julho, a aprovação de Lula estava em 43%, enquanto a desaprovação era de 53%.
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o levantamento tem 95% de nível de confiança.
Por região
A pesquisa aponta leve melhora na avaliação de Lula entre os brasileiros que vivem no Sul e Centro-Oeste/ Norte.
Aprovação
- Nordeste: 60% (eram 60%)
- Centro-Oeste e Norte: 45% (eram 44%)
- Sudeste: 41% (eram 42%)
- Sul: 39% (eram 38%)
Desaprovação
- Nordeste: 37% (eram 37%)
- Centro-Oeste e Norte: 52% (eram 53%)
- Sudeste: 55% (eram 56%)
- Sul: 60% (eram 61%)
Outros recortes
A aprovação entre os eleitores que recebem o Bolsa Família subiu. No levantamento divulgado nesta quarta, ficou em 64% (era 60%). Já a desaprovação caiu, agora está em 37% (era 32%).
No recorte por idade, houve um empate técnico entre os eleitores com 60 anos ou mais. O placar agora é de 53% de eleitores que aprovam Lula (eram 55%) contra 45% que desaprovam (eram 42%).
Entre os homens, a desaprovação de Lula subiu para 54% (eram 53%) contra 44% de aprovação (eram 44%). Já entre as mulheres, houve um empate técnico, com ambos os índices em 48%.