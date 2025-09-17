Desaprovação do governo Lula se mantém em 51%, aponta pesquisa Quaest

Presidente Lula segue com mesmo nível de desaprovação registrado em agosto. Antonio Cruz / Agência Brasil / Divulgação

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (17) mostra que a desaprovação do governo Lula (PT) se manteve em 51%, mesmo resultado registrado em agosto. A aprovação também foi a mesma, 46%. Não souberam ou não responderam são 3% dos ouvidos no levantamento.

A diferença segue a menor entre aprovação e desaprovação desde janeiro deste ano, quando havia empate técnico: 49% desaprovavam o governo Lula, enquanto 47% aprovavam naquele mês. Em julho, a aprovação de Lula estava em 43%, enquanto a desaprovação era de 53%.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o levantamento tem 95% de nível de confiança.

Por região

A pesquisa aponta leve melhora na avaliação de Lula entre os brasileiros que vivem no Sul e Centro-Oeste/ Norte.

Aprovação

Nordeste: 60% (eram 60%)

60% (eram 60%) Centro-Oeste e Norte: 45% (eram 44%)

45% (eram 44%) Sudeste: 41% (eram 42%)

41% (eram 42%) Sul: 39% (eram 38%)

Desaprovação

Nordeste: 37% (eram 37%)

37% (eram 37%) Centro-Oeste e Norte: 52% (eram 53%)

52% (eram 53%) Sudeste: 55% (eram 56%)

55% (eram 56%) Sul: 60% (eram 61%)

Outros recortes

A aprovação entre os eleitores que recebem o Bolsa Família subiu. No levantamento divulgado nesta quarta, ficou em 64% (era 60%). Já a desaprovação caiu, agora está em 37% (era 32%).

No recorte por idade, houve um empate técnico entre os eleitores com 60 anos ou mais. O placar agora é de 53% de eleitores que aprovam Lula (eram 55%) contra 45% que desaprovam (eram 42%).