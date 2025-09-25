Política

Humores exaltados
Notícia

Bate-boca entre advogado e parlamentares interrompe CPI com "Careca do INSS" por alguns momentos

Confusão começou após o deputado Alfredo Gaspar chamar o suspeito de "autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil"

Arethusa Dias

