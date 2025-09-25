Bate-boca entre advogado e parlamentares interrompe CPI com "Careca do INSS" por alguns momentos

Bate-boca suspendeu sessão de CPI que ouve o "Careca do INSS" nesta quinta-feira. Geraldo Magela / Agência Senado,Divulgação

O início do depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", foi marcado por confusão e suspensão temporária na comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre as fraudes a pensionistas nesta quinta-feira (25). Ao ser conduzido à sessão, Antunes teve a oportunidade de fazer uma manifestação inicial aos membros do colegiado e avisou que, orientado por sua defesa, não responderia os questionamentos do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL).

— O relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir — afirmou o empresário.

Primeiro a questionar Antunes, Gaspar iniciou a sua fala de forma bastante incisiva, mesmo após o presidente da comissão, Carlos Viana (Podemos-MG), pedir respeito ao depoente.

— Hoje é um dia muito importante para esta comissão. Relatado pela Polícia Federal, está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil — afirmou Gaspar.

Neste momento, Cleber Lopes, advogado de Antunes que o acompanha na sessão, pediu a palavra e se exaltou quando lhe foi negada. O deputado Zé Trovão (PL-SC) entrou no bate-boca e a sessão teve de ser suspensa por alguns momentos pelo vice-presidente, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), que conduzia os trabalhos naquele momento.