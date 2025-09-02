Mauro Cid pede para ir para a reserva do Exército, diz defesa

Advogado disse que delação teve um alto custo pessoal para Cid. EVARISTO SA / AFP

O tenente-coronel Mauro Cid, delator da trama golpista investigada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou sua transferência para a reserva do Exército. A informação foi revelada por sua defesa durante o primeiro dia de julgamento no STF, nesta terça-feira (2).

Segundo o advogado Jair Alves Ferreira, o pedido foi feito há cerca de um mês e ainda não teve decisão. A justificativa apresentada é que Cid "não tem mais condições psicológicas de continuar como militar", em razão das consequências da delação premiada.

A colaboração de Cid com as investigações foi considerada por ele um "processo traumático", conforme relatado a interlocutores. O militar revelou fatos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e generais de alta patente, como Braga Netto, preso por tentar obstruir as investigações.

