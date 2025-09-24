Política

Medidas cautelares
Defesa pede que STF revogue prisão domiciliar de Bolsonaro após PGR excluir ex-presidente de denúncia

Solicitação ocorre no âmbito da investigação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o blogueiro Paulo Figueiredo, acusados de atuar nos Estados Unidos para intimidar autoridades brasileiras

