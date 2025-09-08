Defesa pede que Bolsonaro seja liberado para procedimento médico em hospital de Brasília

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que ele se desloque até o Hospital DF Star, em Brasília, no próximo domingo (14), para realizar um procedimento médico ambulatorial.
A intervenção, segundo relatório médico anexado ao pedido, será feita na pele, para remoção de lesões, e não exige internação. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por determinação de Moraes, que apontou descumprimento de medidas cautelares impostas em julho.
O pedido médico ocorre em uma semana decisiva para o futuro político de Bolsonaro. Nesta terça-feira (9), a Primeira Turma do STF retoma o julgamento do ex-presidente e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. O relator do processo, Moraes, deve apresentar seu voto, e a expectativa é de que o julgamento seja concluído até sexta-feira (12).
Em abril, semanas antes de ser preso, o ex-presidente esteve internado devido a complicações causadas por uma obstrução intestinal. Em agosto, Bolsonaro teve autorização para realizar exames de acompanhamento após o procedimento feito quatro meses antes.