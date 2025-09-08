Defesa pede que Bolsonaro seja liberado para procedimento médico em hospital de Brasília

Em abril, Bolsonaro foi encaminhado a hospital de Brasília com diagnóstico de obstrução intestinal. MAGNUS NASCIMENTO / AFP

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que ele se desloque até o Hospital DF Star, em Brasília, no próximo domingo (14), para realizar um procedimento médico ambulatorial.

A intervenção, segundo relatório médico anexado ao pedido, será feita na pele, para remoção de lesões, e não exige internação. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por determinação de Moraes, que apontou descumprimento de medidas cautelares impostas em julho.